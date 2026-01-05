Inizialmente la sospensione delle restrizioni sull'uso dell'acqua era prevista solo nel periodo delle festività, ma ora è stata prorogata sino al 9 gennaio, Situazione resa possibile dal costante aumento dei livelli negli invasi del nord-ovest della Sardegna (Temo, Cuga e Bidighinzu) registrata nelle ultime settimane, grazie alle intense precipitazioni, che hanno determinato un netto miglioramento della disponibilità di acqua grezza nei bacini.

Alla luce di questo trend positivo, la sospensione delle restrizioni viene dunque posticipata di qualche giorno in tutti i comuni come Bosa, dove l'erogazione era garantita a giorni alterni, come accadeva a Bosa. Contestualmente, saranno sospese anche le chiusure notturne.

Per la mattina del 9 gennaio, è già stata convocata una riunione del comitato tecnico composto da Ras, Adis, Egas e Abbanoa, durante la quale verranno analizzati i dati aggiornati di accumulo e le proiezioni utili a definire le misure future.

Gli utenti sono invitati a contattare il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24, ea seguire gli aggiornamenti pubblicati sui canali social, oltre che sul portale Abbanoa.it, dove eventuali saranno comunicate tempestivamente novità e modifiche.

© Riproduzione riservata