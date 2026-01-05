Si è spenta oggi a Sorradile la nonnina del paese, zia Maurizia Congiu. Il prossimo 21 agosto agosto avrebbe compiuto ben 107 anni e al momento era l’ultracentenaria più anziana della provincia di Oristano. Maurizia Congiu era l’orgoglio del piccolo paesino del Barigadu. La sua vita è stata un concreto esempio di forza e resilienza: quarta di sei figli, rimasta orfana di padre a soli 15 anni, Maurizia Congiu iniziò a lavorare prima ad Abbasanta e successivamente a Genova.

Ha lavorato anche per il ministro Renato Altissimo. Dopo il matrimonio fece ritorno al suo paese natale nell’Alto Oristanese. Vedova dal 2013 e senza figli, zia Maurizia è stata costantemente circondata dall'affetto dei familiari e dalle premurose cure delle assistenti che, con dedizione, le hanno consentito di rimanere nella sua casa. È stata assistita amorevolmente sino all’ultimo.

«Siamo molto addolorati e tutta l’Amministrazione comunale si stringe alla famiglia. Avere una signorina di quell’età era l’orgoglio del paese, ormai la più anziana in tutta la provincia di Oristano - afferma il sindaco Giampaolo Loi –. Io ho fatto in tempo a festeggiare due compleanni con lei. Apparteneva ad una famiglia longeva, anche la sorella Rosa Congiu ha vissuto fino a 104 anni».

© Riproduzione riservata