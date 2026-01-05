Un appuntamento dedicato alla creatività e alle tradizioni popolari attende i più piccoli martedì 6 gennaio al Museo del Giocattolo Tradizionale della Sardegna, nella frazione di Zeppara. L’iniziativa, pensata per bambini dai 4 ai 10 anni, propone una mattinata speciale tra storia, manualità e fantasia.

L’evento si aprirà alle 10:30 con una breve visita guidata al museo, durante la quale i partecipanti potranno scoprire antichi giocattoli, oggetti della tradizione e curiosità legate al mondo del gioco di una volta. Un modo semplice e coinvolgente per avvicinare i più piccoli al patrimonio culturale sardo.

A seguire, spazio al laboratorio creativo “Crea la tua Befana di stracci”: guidati dallo staff del museo, i bambini impareranno le tecniche artigianali utilizzate un tempo per costruire i giocattoli e realizzeranno la loro personale Befana, utilizzando stoffe, materiali naturali e tanta fantasia. Un’attività che unisce manualità, tradizione e divertimento.

I posti disponibili sono 15 e la prenotazione è obbligatoria. Il costo è di 6 euro per ogni bambino (visita + laboratorio) e 3 euro per gli adulti accompagnatori.

Per informazioni e iscrizioni: 0783 193 1783 oppure 339 16 76 863.

