È tornato a casa da solo Franco Demelas, il 69enne di Samugheo che domenica mattina si è allontanato in auto dalla sua casa. Con il passare delle ore, si è temuto il peggio per le sorti del pensionato che poco fa ha fatto ritorno a casa, seppure molto provato e in forte stato confusionale.

A casa ad attenderlo la moglie e i familiari, presente anche il medico di famiglia e i carabinieri.

Sono stati la moglie, il fratello e altri parenti a dare l’allarme domenica pomeriggio quando non l’hanno visto rientrare. Immediata la segnalazione ai carabinieri della stazione che hanno cercato di ricostruire gli ultimi movimenti dell’anziano che, per tanti anni ha lavorato fuori. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che domenica mattina nella casa di via San Basilio ci sia stata una discussione. Un po’ di tensione, poi Franco Demelas sarebbe uscito di casa senza prendere nemmeno il telefonino e, salito sulla sua Hyndai Kona grigia, si è allontanato dal paese.

Le ricerche sono iniziate già nella tarda serata di domenica. In campo vigili del fuoco e carabinieri ma anche tantissimi conoscenti e volontari che stanno battendo le campagne della zona per cercare almeno qualche traccia dell’auto di Demelas. Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Oristano, sono proseguite con i gruppi cinofili dei vigili del fuoco, l’elicottero e persino i droni.

© Riproduzione riservata