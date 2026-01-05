Ancora senza esito le ricerche di Franco Demelas, il 69enne di Samugheo che domenica mattina si è allontanato in auto dalla sua casa. Con il passare delle ore, in tutta la comunità cresce l’apprensione per le sorti del pensionato.

La storia

Sono stati la moglie, il fratello e altri parenti a dare l’allarme domenica pomeriggio quando non l’hanno visto rientrare. Immediata la segnalazione ai carabinieri della stazione che hanno cercato di ricostruire gli ultimi movimenti dell’anziano che, per tanti anni ha lavorato fuori. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che domenica mattina nella casa di via San Basilio ci sia stata una discussione. Un po’ di tensione, poi Franco Demelas sarebbe uscito di casa senza prendere nemmeno il telefonino e, salito sulla sua Hyndai Kona grigia, si è allontanato dal paese.

L’allarme

Le ricerche sono iniziate già nella tarda serata di domenica. In campo vigili del fuoco e carabinieri ma anche tantissimi conoscenti e volontari che stanno battendo le campagne della zona per cercare almeno qualche traccia dell’auto di Demelas. Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Oristano, sono proseguite con i gruppi cinofili del vigili del fuoco, l’elicottero e persino i droni. Nella piazza del Municipio è stato allestito anche il punto di soccorso avanzato ma al momento ogni tentativo è stato vano. Il 69enne non si trova, i familiari e tutta la comunità vivono ore di angoscia.

«Siamo tutti molto preoccupati per il nostro concittadino – commenta il sindaco Basilio Patta – ci auguriamo che stia bene e che torni presto a casa».

