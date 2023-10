Non solo carenza di organico e attese interminabili: ora anche gli allagamenti. Ieri nuova giornata di disagi al Pronto soccorso di Oristano, ma i problemi stavolta sono di natura strutturale.

Il violento temporale che poco prima delle 13 si è abbattuto sul capoluogo non ha risparmiato la sala d’attesa del reparto di emergenza-urgenza dell’ospedale San Martino. L’acqua è filtrata attraverso due delle porte d’ingresso e ha invaso il locale sanitario.

Per tentare di limitare i danni, sul pavimento sono stati stesi teli e lenzuoli, mentre i pazienti in attesa sono stati temporaneamente trasferiti in un’altra sala.

Dalla Asl rassicurano: «Le attività del Pronto soccorso non si sono interrotte e la situazione è stata immediatamente ripristinata».

