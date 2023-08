A poche ore dalla firma dei decreti di nomina, subito operativi i tre assessori confermati da Massimiliano Sanna. Questa mattina la prima riunione di Giunta. «Abbiamo effettuato una ricognizione delle problematiche contingenti presenti in città, frazioni e borgate, negli ambiti più delicati e per le situazioni più urgenti - afferma il sindaco -. In particolare ci siamo concentrati sulla verifica della situazione generale della borgata Marina: salvamento a mare, implementazione del servizio di ritiro rifiuti dei cestini pubblici. È stato risolto il problema idrico che interessava le docce pubbliche e alcuni chioschi».

Tra i primi interventi adottati, l'estensione dell'orario di apertura dell'autostazione Arst per risolvere il problema relativo al passaggio pedonale da Via Cagliari a Vico Episcopio. L'area attualmente accessibile fino alle 22 , resterà aperta fino all’una del mattino.

Sul fronte ambiente, grazie all’istituzione del documento DPIA, con il corpo di polizia municipale è stata individuata la sistemazione di telecamere mobili per risolvere il problema delle discariche abusive in alcuni punti critici presenti in città, frazioni e borgate.

In materia di Servizi sociali, si è preso atto della riapertura dei termini del bando Reis per venire incontro alle persone a cui è stato sospeso il reddito di cittadinanza. É stata effettuata una verifica generale della situazione degli amministrati in merito all’assegnazione dei fondi per soddisfarne i bisogni ed è stato annunciato il potenziamento del personale impegnato nel settore.

Mercoledì nuova riunione dell'esecutivo. Bisogna recuperare il tempo perso e soprattutto chiudere il cerchio della squadra di governo: mancano ancora quattro tasselli per completare il puzzle, ma il sindaco ha tra le mani cinque pezzi.

© Riproduzione riservata