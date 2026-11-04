Il Comune di Pompu, nell’ambito del progetto “Sport per Tutti”, ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi economici per la pratica di una disciplina sportiva, stagione 2026/2027.

Aperti i termini per la presentazione delle domande, il contributo è a sostegno delle spese sostenute, nel periodo tra ottobre 2026 e giugno 2027, per la frequenza di un corso di attività motoria. Destinatari i cittadini residenti che praticano uno sport presso impianti gestiti da società affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale (riconosciuta dal Coni) o in associazioni sportive aderenti a Enti di Promozione Sportiva o enti e associazioni onlus che svolgono attività a carattere terapeutico.

Le attività devono essere svolte, in forma strutturata, per un periodo continuativo non inferiore ai 4 mesi. Il contributo è stabilito nella misura del 50% della spesa documentata, fino ad un massimo di 100 euro. La richiesta, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, corredata dalle ricevute delle spese sostenute, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune.

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