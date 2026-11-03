Giovedì 5 novembre, alle 10, in occasione dell'avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026/2027 sarà inaugurato il nuovo Centro vaccinale di Oristano, in via Carducci 35. Per l'occasione si sottoporranno a vaccinazione la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina, il direttore sanitario Roberto Irde, il direttore amministrativo Salvatore

Miscali e la direttrice dei servizi socio-sanitari Marina Cossu, testimonial della campagna. Dopo le vaccinazioni nelle oltre 50 case di riposo e strutture assistenziali della provincia, per proteggere dapprima le categorie più fragili, dal 9 novembre la campagna antinfluenzale sarà estesa a tutti i soggetti che ne faranno richiesta, con una particolare attenzione alle categorie a maggiore rischio, per le quali il vaccino è gratuito e raccomandato. Sarà possibile effettuare la somministrazione del vaccino antinfluenzale contestualmente a quella del vaccino anti-Covid 19, o in associazione con quello anti-pneumococco o Herpes zoster, secondo le indicazioni fornite dal personale sanitario.

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