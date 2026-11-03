Arriva domani, 4 novembre, il primo accredito da 500 euro della Carta Dedicata a te per le famiglie beneficiarie di Oristano. Sono 443 i cittadini ammessi al contributo per il biennio 2026-2027: il Comune ha pubblicato sul sito istituzionale l’elenco definitivo, approvato dall’Inps. Per verificare la propria presenza nella lista è necessario utilizzare il numero di protocollo dell’attestazione Isee.

La misura è destinata ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica, con un Isee ordinario non superiore a 15mila euro e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa. Il contributo complessivo è di mille euro, suddiviso in due accrediti da 500 euro, uno per ciascuna annualità. Le somme potranno essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche.

Per non perdere il primo contributo, il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026. Il secondo accredito è invece previsto nell’aprile 2027 e dovrà essere speso entro ottobre dello stesso anno.

I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta, preferibilmente dal 5 novembre, in qualsiasi ufficio postale, previa prenotazione. Sarà necessario presentare un documento d’identità valido e il codice fiscale o la tessera sanitaria. Chi ha già ricevuto la carta nelle annualità 2023, 2024 o 2025 e risulta confermato nell’elenco non dovrà recarsi nuovamente alle Poste: il nuovo importo sarà accreditato direttamente sulla carta già in possesso.

Per assistenza nella verifica dell’elenco sono disponibili l’Urp di Palazzo degli Scolopi, lo sportello Informacittà di via Episcopio e l’Ufficio Sociale Amministrativo.

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