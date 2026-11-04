Raccontare il paesaggio per imparare a guardarlo con occhi diversi, andando oltre ciò che appare a prima vista. È l’obiettivo del nuovo appuntamento di “Storie dell’Arte”, il ciclo di incontri dedicato all’arte attraverso i libri, che venerdì 6 novembre torna all’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano. Alle 17.30, grandi e piccoli saranno accompagnati alla scoperta dei tanti significati del paesaggio attraverso il volume “Noi viviamo qui. Che cos’è il paesaggio?” di Valentina Gottardi e Maciej Michno, pubblicato da Cocai Books e finalista nel 2026 al Premio Andersen nella categoria miglior libro di divulgazione.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Teatro Botanico, propone un viaggio tra natura, architettura, animali e persone per comprendere come tutti questi elementi contribuiscano a definire i luoghi in cui viviamo. Non soltanto panorami da ammirare, dunque, ma ambienti vivi, nei quali anche le erbacce ai bordi delle strade, gli alberi e gli spazi urbani raccontano qualcosa del nostro rapporto con il territorio.

L’iniziativa punta a stimolare soprattutto la curiosità dei più giovani, invitandoli a riflettere sulla bellezza, sulla cura dell’ambiente e sulla vivibilità degli spazi. Il ciclo è curato da Silvia Loddo e organizzato dalla Pinacoteca Carlo Contini in collaborazione con la Biblioteca comunale, l’Assessorato alla Cultura e la Fondazione Oristano. L’ingresso è libero, con partecipazione consigliata a partire dagli 8 anni.

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