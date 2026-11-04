È stata aggiudicata al signor Orazio Crobu la raccolta delle olive dagli alberi di proprietà comunale situati nel centro abitato di Bauladu. A stabilirlo è la determinazione dell'Area Amministrativa del 3 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L'aggiudicazione arriva al termine della procedura con la quale il Comune aveva pubblicato il bando per la raccolta dei frutti pendenti dagli ulivi comunali presenti nelle località Zinnuri, Santa Barbara e nel centro abitato.

Alla scadenza del termine, fissata per le ore 13 del 2 novembre, sono pervenute due offerte: quella dell'associazione Leare, protocollata il 29 ottobre, per un importo di 20 euro, e quella di Orazio Crobu, presentata il 2 novembre, con un'offerta di 41 euro. Quest'ultima è risultata la più conveniente per l'amministrazione comunale, che ha quindi disposto l'aggiudicazione in favore di Crobu, riconoscendone anche il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Un particolare importante emerge dalla determinazione: entrambe le offerte presentate riguardavano esclusivamente le piante situate nel centro abitato. Di conseguenza, l'aggiudicazione non interessa gli uliveti comunali delle località Zinnuri e Santa Barbara, anch'essi inizialmente compresi nell'avviso pubblico.

L'aggiudicatario dovrà versare i 41 euro attraverso il sistema PagoPA entro cinque giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima di iniziare la raccolta. Tra gli obblighi previsti figurano anche la pulizia dell'area al termine dei lavori, il divieto di effettuare potature senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale e il divieto di cedere a terzi l'autorizzazione ottenuta.

(Unioneonline/En.Ne.)

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