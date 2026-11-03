Buone notizie i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia a Domusnovas Canales (frazione di Norbello) e per le loro famiglie. Dopo circa una settimana di stop forzato a causa della presenza di roditori nella struttura.

Domani 4 novembre la materna della frazione aprirà ufficialmente i battenti. La decisione arriva dopo l'ordinanza firmata ieri dal sindaco Matteo Manca, che revoca il precedente provvedimento di chiusura emesso a seguito delle recenti segnalazioni e dei controlli.

Gli ultimi interventi di derattizzazione eseguiti dalla Provincia di Oristano hanno infatti confermato l'assenza totale di infestazione, garantendo il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza necessarie per accogliere nuovamente i bambini in classe. L’assessora alla Pubblica istruzione Erika Berrutti ha informato personalmente i genitori.

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