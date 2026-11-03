Riqualificazione dell’area industriale di Sedilo: approvato l'investimento da 300mila euroL'intervento rientra nel programma di sostegno alle piccole aziende locali e punterà a migliorare funzionalità e sicurezza del comparto
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Il Comune di Sedilo punta a migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell’area Pip, destinata agli insediamenti produttivi. La Giunta comunale, con la deliberazione del 16 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato il progetto di f attibilità tecnico-economica per gli interventi di manutenzione straordinaria , con un investimento complessivo di 300mila euro.
L’intervento rientra nel programma regionale di sostegno ai Comuni per l’infrastrutturazione delle aree destinate all’insediamento di aziende artigiane e piccole unità produttive di interesse locale. Le risorse necessarie, secondo quanto stabilito dalla deliberazione, saranno garantite attraverso fondi vincolati nel risultato di amministrazione comunale.
La giunta, presieduta dal sindaco Salvatore Pes, ha approvato il progetto all’unanimità e dichiarato la deliberazione immediatamente eseguibile, con l’obiettivo di accelerare l’iter necessario per la realizzazione delle opere.
(Unioneonline/En.Ne.)