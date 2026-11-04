Palmas Arborea, entro il 10 novembre le iscrizioni per il Servizio di Accoglienza ScolasticaLe famiglie interessate all’iscrizione possono compilare l'istanza online
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Il Comune di Palmas Arborea ha pubblicato un avviso per informare le famiglie degli alunni della Scuola Primaria che sono aperti i termini per la presentazione delle iscrizioni finalizzate all’attivazione del Servizio di Accoglienza Scolastica per l’anno 2026/2027.
Un servizio, ideato come progetto sperimentale dalla Regione Sardegna, rivolto agli alunni della Scuola Primaria e che ha lo scopo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, garantendo l'accoglienza degli studenti prima e dopo le attività didattiche.
Le famiglie interessate all’iscrizione possono compilare l'istanza online al quale si può accedere dal sito istituzionale dell’ente, entro il 10 novembre.