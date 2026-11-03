Compleanno da record per Gesuino Flore. Lo scorso 28 ottobre, nella comunità alloggio “Domus De Nughes” di Nughedu Santa Vittoria gestita dalla coop Giubileo 2000, di cui è ospite da circa tre anni, ha infatti festeggiato le 100 primavere.

Originario di Soddì, Gesuino Flore per lungo tempo ha vissuto in Toscana dove ha svolto la professione di muratore. Una volta andato in pensione, alla fine degli anni Novanta ha deciso di ritornare nella sua terra natale, scegliendo di andare a vivere a Ghilarza, ma restando sempre molto legato a Soddì.

Rimasto vedono una quarantina di anni fa non ha avuto figli. Per il compleanno a festeggiarlo in comunità dove vivono anche altre ultracentenarie, oltre ad alcuni nipoti, sono arrivati la sindaca Eugenia Usai ed altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale, portando in dono dei fiori ed una targa. Per il neocentenario una persona vicina alla famiglia ha anche composto una poesia.

© Riproduzione riservata