Educazione a uno stile di vita sano, conoscenza della materia prima e della filiera e vicinanza al territorio.

Sono questi i capisaldi valoriali alla base delle iniziative formative gratuite della Cooperativa Latte Arborea, leader del mercato lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte uht. “Il buon latte nelle scuole” e “Percorso didattico Filiera Latte Arborea”, pensati per gli studenti delle scuole primarie di tutta la Regione, riprendono il via per l’anno scolastico in corso, con 1.500 bambini già iscritti per calendarizzare le attività a novembre e a dicembre.

L'obiettivo è chiaro: diffondere la conoscenza del latte e della sua filiera, di una corretta alimentazione e più in generale ormai collaudate e apprezzate dai bambini e dalla comunità, che stimolano la curiosità e la comprensione di due lati distinti, ma complementari, del settore agroalimentare locale: quello nutrizionale e quello territoriale, un patrimonio che la Cooperativa si impegna attivamente a trasmettere alle nuove generazioni. Entrambi i progetti sono gratuiti e disponibili per tutte le scuole primarie della Sardegna. «Se già lo scorso anno “Il buon latte nelle scuole” ha coinvolto più di 3.000 bambini, l’edizione 2026/2027 si propone di raggiungere fino a 40 scuole in tutta la Regione e 4.500 alunni - si legge in una nota - Giunto alla terza edizione, il progetto amplia il proprio impegno per il benessere dei più piccoli, affrontando temi che spaziano dalla corretta alimentazione alla conoscenza nutrizionale di latte e yogurt, dal rispetto per l’ambiente alla riduzione sull’importanza di un rapporto equilibrato con i dispositivi digitali, valorizzando il gioco, la socializzazione e le relazioni dirette».

I bambini saranno coinvolti in attività formative e ludiche direttamente in classe, condotte da un team dedicato e preparato, con modalità coinvolgenti e adeguate alla loro età. A ciascun alunno sarà inoltre consegnato un kit educativo in omaggio. I più piccoli, inoltre, potranno approfondire il mondo della produzione lattiero-casearia sarda anche fuori dalle aule scolastiche, esplorando la filiera dalla stalla alla tavola con il “Percorso didattico Filiera Latte Arborea”. Attraverso alcune visite guidate, circa 3.500 bambini avranno la possibilità di osservare in prima persona il lavoro e la passione degli allevatori presso le aziende agricole, imparare il valore della qualità e della sicurezza alimentare e comprendere il legame tra produzione, territorio e comunità locale.

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