Il Consiglio comunale di Santa Giusta ha approvato il regolamento per il riconoscimento e la disciplina delle colonie feline nel territorio comunale. Si tratta di uno strumento che mira a tutelare il benessere degli animali, garantire una gestione ordinata e responsabile delle colonie e valorizzare il ruolo dei volontari che si occupano a proprie spese dei gatti randagi. «Non potevamo più far finta di nulla - spiega il sindaco, Antonello Figus - Poiché abbiamo ricevuto la richiesta di riconoscere due colonie presenti nel nostro territorio, abbiamo deciso di approvare il regolamento e avviare le procedure». Il regolamento stabilisce le norme per il controllo e la corretta gestione delle colonie in armonia con la vigente normativa nazionale e regionale, con l'obiettivo di tutelare la salute e il benessere degli animali, nonché la salute pubblica mediante il controllo e la prevenzione delle zoonosi (malattie trasmissibili dall'animale all'uomo e viceversa). Il regolamento prevede inoltre il censimento dei gatti presenti nelle colonie, il controllo sanitario e la gestione demografica per limitare le nascite. Il regolamento prevede inoltre delle regole per i gestori delle colonie: controllare la salute degli animali e assicurarne la cura, provvedere alla somministrazione dei trattamenti sanitari prescritti da medici veterinari e garantire la sopravvivenza dei gatti mediante alimentazione quotidiana.

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