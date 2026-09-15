Il Comune di Oristano allunga i tempi per la gara destinata ad affidare la gestione di due importanti servizi rivolti ai giovani e all’ambiente. È stata infatti prorogata la procedura per lo “Spazio Giovani F. Busonera” e per il Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità C.E.A.S. Aristanis, con l’obiettivo di consentire la partecipazione del maggior numero possibile di operatori economici.

Il nuovo calendario fissa alle 14 del 21 settembre il termine per richiedere il sopralluogo, mentre i quesiti potranno essere presentati fino alle 14 del 25 settembre. Le offerte dovranno invece arrivare entro le 23.59 del 30 settembre 2026. La prima seduta della commissione di gara è prevista alle 12 del 5 ottobre.

L’appalto ha una durata di tre anni e un valore complessivo a base di gara di 672.913,21 euro. L’affidamento sarà assegnato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 80 punti saranno destinati alla proposta tecnica e 20 a quella economica.

A pesare nella valutazione saranno soprattutto la qualità del progetto educativo, gli strumenti per monitorare le attività, la capacità di costruire relazioni con il territorio e i programmi di formazione del personale.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma SardegnaCAT. Resta obbligatorio il sopralluogo preventivo nella struttura di via G. Morosini, a Sa Rodia.

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