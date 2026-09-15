Sarà il percorso alternativo quando chiuderà l’incrocio tra via Ozieri e via Ghilarza per consentire la prosecuzione dei lavori sul sottovia del passaggio a livello di via Ozieri. La nuova bretella che collega le due strade è stata aperta al traffico e permetterà di mantenere il collegamento viario durante il cantiere.

La strada è aperta a tutti i veicoli, compresi gli autocarri e i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Il limite di velocità è di 30 chilometri orari e su entrambi i lati è vietata la fermata e la sosta, con possibilità di rimozione dei veicoli.

Rete Ferroviaria Italiana e l’impresa esecutrice dovranno garantire anche il passaggio dei pedoni in sicurezza. Lungo tutta la bretella dovrà essere realizzata una fascia protetta, larga almeno un metro e mezzo e separata dalla carreggiata con barriere continue, collegata ai percorsi pedonali già presenti in via Ozieri e via Ghilarza.

A Rfi e all’impresa spetta anche garantire la visibilità del percorso nelle ore notturne e in caso di scarsa visibilità, attraverso dispositivi luminosi o rifrangenti. Dovranno inoltre occuparsi della segnaletica, della pulizia della carreggiata e del mantenimento in efficienza delle barriere e delle opere di separazione del percorso pedonale.

La bretella rientra nel progetto per l’eliminazione dei passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci.

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