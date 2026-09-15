Qualcuno lo ha già ricevuto in questi giorni, altri lo riceveranno a breve. Sono in corso di distribuzione, tramite posta ordinaria, gli avvisi di pagamento TARIP 2026, relativi alla tariffa rifiuti.

Il Comune chiarisce che la consegna potrebbe non avvenire prima della scadenza della prima rata, fissata per domani, 16 settembre. In questi casi, i contribuenti non dovranno preoccuparsi di eventuali ritardi nella ricezione della comunicazione.

Chi riceverà l’avviso in ritardo potrà infatti pagare regolarmente l’importo indicato senza alcun costo aggiuntivo per mora. Il mancato recapito dell’avviso entro la data prevista per il versamento della prima rata non comporterà quindi penalizzazioni.

Il pagamento potrà essere effettuato una volta ricevuto l’avviso, seguendo le modalità e le scadenze riportate nel documento.

L’amministrazione invita dunque i contribuenti ad attendere la consegna qualora l’avviso non sia ancora arrivato: non sarà necessario effettuare il pagamento prima di aver ricevuto la comunicazione e non saranno applicate maggiorazioni per il solo fatto di aver ricevuto l’avviso dopo il 16 settembre.

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