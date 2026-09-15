Una esperienza, che segna l’inizio di una nuova amicizia e di un percorso di reciproco scambio tra due comunità geograficamente lontane ma sorprendentemente affini: Tresnuraghes e Castagnole delle Lanze. L’incontro, ospitato nel paese della Planargia, ha rappresentato un momento di grande valore simbolico e culturale, nato dalla volontà di condividere tradizioni, esperienze e visioni, creando un ponte tra territori diversi ma accomunati dall’amore per le proprie radici. Il sindaco Gianluigi Mstinu ha accolto la delegazione piemontese insieme all’amministrazione comunale.

«Questa visita – spiega Mastinu – è molto più di un semplice incontro istituzionale. È un gesto di apertura, un modo per riconoscere che le comunità crescono quando dialogano, quando si confrontano e quando scelgono di costruire legami basati sul rispetto e sulla condivisione. Abbiamo visto nei nostri ospiti una grande sensibilità e una sincera volontà di conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni. È un segnale che ci incoraggia a proseguire su questa strada». La delegazione di Castagnole delle Lanze è stata accolta con cordialità e spirito di amicizia, elementi che hanno caratterizzato l’intera giornata. Un incontro semplice ma significativo, che ha permesso ai visitatori di conoscere da vicino la comunità di Tresnuraghes, le sue peculiarità culturali e il forte senso di identità che la contraddistingue. «È stato un piacere riceverli – prosegue Mastinu – e vivere insieme un momento che, ne sono certo, rappresenta solo il primo passo di un percorso che potrà crescere e consolidarsi nel tempo. Le relazioni tra territori sono un valore, soprattutto quando nascono da un sentimento autentico di curiosità e rispetto reciproco».

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