Più spazio per tavolini e sedie, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso turistico.

Il Comune tende una mano agli esercenti e giovedì porta in Consiglio le modifiche al regolamento dei dehors, accogliendo in parte le richieste avanzate da diversi operatori che avevano giudicato troppo stringenti i limiti introdotti lo scorso anno per l’occupazione del suolo pubblico.

La proposta, dopo un confronto nella maggioranza, ha ottenuto giovedì il via libera della Commissione Attività produttive ed è ora pronta per l’esame dell’Aula, anche se prima potrebbe essere condivisa con gli esercenti. La revisione interviene in particolare sugli articoli 6 e 7 del regolamento. Per le attività fino a 20 metri quadrati sarà possibile avere un dehors di pari dimensioni, con un ampliamento estivo fino a 15 metri quadrati.

Per i locali tra 20 e 35 metri quadrati il limite salirà a 35 metri quadrati, incrementabili di altri 10 tra il 1° aprile e il 31 ottobre. Per gli esercizi più grandi la superficie massima sarà invece di 40 metri quadrati, con altri 10 metri quadrati disponibili nel periodo di maggiore afflusso turistico. Gli spazi aggiuntivi potranno essere utilizzati per tavolini, sedie, ombrelloni e tende.

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