Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 11 all’incrocio tra Riola Sardo, San Vero Milis e la borgata marina di Putzu Idu.

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Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri che hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente.

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All’origine dello schianto potrebbe esserci una mancata precedenza: una delle auto ha finito la corsa ribaltandosi sullo spartitraffico.

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