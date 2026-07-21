Sarà un'importante occasione di respiro nazionale e internazionale in uno dei più prestigiosi teatri d'opera europei. La Polifonica Arborense sarà protagonista, da martedì 28 a venerdì 31 luglio, di una tournée a Palermo nell'ambito di Incontri Corali Palermo 2026, la grande rassegna internazionale dedicata alla musica corale organizzata da InChorus – International Choral Federation, in collaborazione con il Comune di Palermo e il Teatro Massimo.

La kermesse riunirà nel capoluogo siciliano centinaia di coristi provenienti da diverse realtà italiane e straniere, trasformando il celebre teatro in un luogo di incontro e confronto per alcune delle più significative esperienze della coralità contemporanea. L'appuntamento sarà giovedì 30 luglio dalle 21, quando la formazione oristanese salirà sul palcoscenico della Sala Grande del Teatro Massimo, nell'ambito del cartellone ufficiale della rassegna. Diretta dal maestro Alessio Carrus, la Polifonica Arborense proporrà un programma dedicato al repertorio sacro tra Ottocento e Novecento, con pagine di Italo Bianchi, Gabriel Fauré, Charles Gounod, Alessandro Borroni e Jean Pagot.

Accanto al coro saranno protagonisti la direttrice Alessia Gallus, che si alternerà alla direzione, il basso Francesco Musinu e il pianista Lorenzo Mandis, interpreti chiamati ad arricchire una serata che metterà in evidenza le diverse sfumature espressive dell'ensemble arborense. L'invito alla manifestazione conferma il cammino intrapreso negli anni dal coro, ancora oggi una delle realtà più attive e apprezzate del panorama corale regionale. La tournée palermitana rappresenterà inoltre un'importante occasione di crescita e confronto artistico grazie ai workshop, agli incontri e alle attività formative previste nel corso della manifestazione, che dal 27 al 30 luglio coinvolgerà circa 1.500 coristi provenienti da numerose realtà corali. Il concerto del 30 luglio al Teatro Massimo sarà dunque un momento significativo per la Polifonica Arborense e, insieme, una vetrina per la coralità sarda all'interno di uno degli appuntamenti più rilevanti dell'estate musicale italiana.

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