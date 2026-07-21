La Panada è un simbolo identitario della comunità, un'eccellenza culinaria che racconta la storia del territorio, si identifica con l’anima della popolazione. Per celebrare questa identità culinaria, denominazione agroalimentare tradizionale PAT, torna l’evento "Panadas", storia, tradizione, identità nel cibo e nell’arte, domenica 26 luglio.

Una giornata intensa, a cominciare dall’itinerario gastronomico che dalle 11 si dipanerà per via Basilica, via Mannu, Santa Maria, via Spano e vico Teatro. Poi tanta storia, arte, musica, le ricchezze ambientali, archeologiche e culturali cuglieritane. Durante la giornata ci saranno il laboratorio di preparazione de sa Panada a cura di Angelina Diligu, custode dell’antica ricetta, una tradizione che si trasmette. E il laboratorio del Torrone a cura di Adriano Demurtas di Tonara. La Parrocchia organizza la pesca miracolosa con tanto divertimento e sorprese per tutti.

Alla scoperta delle radici storiche e religiose del paese: le visite guidate alla basilica di Santa Maria ad Nives e del cimitero monumentale e al bel parco del Seminario Pontificio. Per gli amanti della tessitura il suggestivo museo del Telaio delle affabili sorelle Mariangela e Anna Fara. Nel chiostro in via Basilica la mostra allestita de “Sos Cotzulados”, la maschera antropomorfa cuglieritana.

Il folklore sardo: con il gruppo Nostra Signora de su Nie di Suni, poi i gruppi di Mogoro, Santa Giusta, Orgosolo e Bosa, quindi Gli Amici del folklore di Nuoro, poi le associazioni culturali di Biddobrana di Villaurbana, gli Scalzi di Cabras e Amistade di Ilbono. Alle 21 grande spettacolo folk, danze popolari del Salento con la compagnia Arakne Mediterranea. Quindi la musica dell’organettista Letizia Diligu e Dirilliana.

Viaggio immersivo nella natura, tra storia, leggenda e ambiente incontaminato con le escursioni alle domus de janas di Serruggiu, alle fonti di Tiu Memmere e all’antico maniero di Casteddu Etzu. «Una manifestazione pensata per vivere Cuglieri in tutte le sue sfaccettature, dove enogastronomia, cultura e identità si incontrano», spiegano gli organizzatori.

L’evento è organizzato da Gurulis Nova Aps, con il sostegno del Centro commerciale naturale per Vivi Cuglieri 2026, la collaborazione di associazione Marafé, Sos Cotzulados, Cuglieri excursions, S’Arky rent, quindi il sostegno della Regione e del Comune di Cuglieri.

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