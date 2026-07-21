Il Comune di Morgongiori ha aperto le iscrizioni alle attività laboratoriali del progetto “TuLis – Tutela Lingue Sarde”.

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Le prime fase del progetto si svolgeranno nei locali della Biblioteca comunale, mentre quelle successive si terranno nel Museo “MUVAT”. Il laboratorio è suddiviso in 2 fasi.

La prima, in biblioteca, riguarderà attività ludiche ed esercizi di oralità volti a promuovere l’utilizzo della lingua sarda; i partecipanti saranno guidati alla scoperta di luoghi, personaggi e vicende legate ad alcune leggende della tradizione.

La seconda fase, invece, sarà dedicata ad un piccolo laboratorio di tessitura presso di museo “MUVAT”. Per partecipare è possibile richiedere informazioni e modulistica presso il Servizio Socio-culturale e il piano terra della Sede comunale, o scaricare i moduli dal sito istituzionale dell’ente.

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