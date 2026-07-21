L'obiettivo è uno: raccontare ancora una volta Arborea attraverso i suoi prodotti, la sua storia e la sua capacità di fare comunità.

Ad Arborea la Pro loco annuncia un appuntamento che unisce identità, gusto e comunità: sabato 8 agosto, a partire dalle 20, piazza Maria Ausiliatrice ospiterà la seconda rassegna “Terra e Mare”, una serata dedicata ai prodotti, ai sapori e alle tradizioni del territorio.

Al centro dell’evento spicca la 50ª Sagra dell’Anguria, traguardo simbolico per una manifestazione che da mezzo secolo scandisce l’estate arborense e ne racconta la vocazione agricola. La celebrazione dell’anguria diventa così occasione per valorizzare il lavoro delle aziende locali, la qualità delle produzioni e il legame tra comunità e paesaggio rurale.

La rassegna “Terra e Mare” propone inoltre la 2ª "Sagra delle Ostriche", servite fritte e arrosto, e la 2ª "Sagra delle polpette di manzo fritte", a testimonianza dell’incontro tra tradizione marinara e vocazione zootecnica del territorio. Completano l’offerta gastronomica i panini con la porchetta, le seada sotto le stelle e un’area dedicata ai cocktail, pensata per rendere la piazza un luogo di convivialità aperto a tutte le generazioni.

Le proposte gastronomiche saranno disponibili fino a esaurimento scorte. La dimensione culturale e aggregativa della serata sarà rafforzata dalla musica dal vivo: sul palco si esibirà Marco Pinna con il suo live, seguito dal dj set di Sandro Atzena, per accompagnare l’intero evento con un intrattenimento pensato per un pubblico ampio e trasversale. Paolo Sanneris, presidente della Pro loco Arborea: «È un appuntamento che mette in dialogo terra e mare, tradizione e contemporaneità, grazie al sostegno delle realtà produttive e istituzionali del territorio».

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