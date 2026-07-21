È vietata la circolazione di animali, anche accompagnati, in via Repubblica, nel tratto compreso tra piazza Stagno e via Pascoli, a Cabras. Lo ha deciso il sindaco di Cabras, Andrea Abis, che ha emesso un'ordinanza urgente per la tutela di cani e gatti.

La decisione è stata presa dopo il ritrovamento di bocconcini avvelenati da parte di una cittadina che ha segnalato la situazione all'amministrazione. Il veterinario intervenuto sul posto ha constatato che i bocconcini rinvenuti sono potenzialmente pericolosi per la salute degli animali.

In attesa quindi della conferma della pericolosità da parte dell’Istituto zooprofilattico della presenza di sostanze velenose e di una bonifica con l’intervento dei cani antiveleno, il sindaco di Cabras ha emesso un'ordinanza urgente che limita la circolazione di animali in quel tratto specifico.

"In caso di violazione dell’ordinanza - si legge nel documento - il proprietario dell’animale potrà essere perseguito a norma di legge". Nel documento si legge inoltre che la polizia locale di Cabras e le altre forze dell'ordine sono incaricate di controllare che l'ordinanza venga rispettata.

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