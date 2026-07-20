Disagi ma per una buona ragione. Sono partiti anche nell'ufficio postale di San Nicolò d'Arcidano i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l'iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. Scusandosi con i cittadini per le eventuali temporanee difficoltà, durante l'intero periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di San Nicolò D'Arcidano la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata presso l'ufficio postale di Terralba, via Piave.

La postazione sarà operativa, a partire da domani martedì 21 luglio, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. La sede di Terralba è dotata di Atm Postamat in funzione h24. Poste Italiane ricorda che sono sempre disponibili anche tutti i canali complementari come l'app “Poste Italiane” e il sito poste.it, con i quali è possibile effettuare “da remoto” molti dei servizi tradizionalmente erogati a sportello, senza bisogno di recarsi fisicamente all'ufficio postale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, come ad esempio pagare varie tipologie di bollettini postali, monitorare spedizioni di corrispondenza e pacchi, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, monitorare le proprie spese, spendere denaro. L'ufficio postale di San Nicolò D'Arcidano riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi che, salvo imprevisti, avranno una durata di circa 25 giorni.

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