Un incubo che dura da più di 24 ore. Tante famiglie a Cabras sono senza corrente e con i condizionatori spenti. Tanto cibo è andato perso perché i frigoriferi e i congelatori hanno smesso di funzionare dalle due del mattino di lunedì. Chi ha la caldaia è ancora senza acqua calda, un problema soprattutto per i neonati e gli anziani. E poi, tanti altri disagi dovuti alla mancanza di energia elettrica per tantissime ore.

Ieri i guasti sono stati circa 500, come si poteva leggere sul sito della società di E-Distribuzione. I contatori sostituiti ieri sono stati invece 82, ma il problema per molte persone ancora non è stato risolto.

Domenica notte, prima ci sono stati diversi sbalzi di tensione, con gli elettrodomestici che si accendevano e spegnevano, poi è arrivato il blackout. I cittadini si sono accorti di essere rimasti senza energia elettrica lunedì mattina presto, quando i loro contatori sono saltati. Sono quindi arrivate immediatamente le segnalazioni a E-Distribuzione. Forse erano troppe, ecco perché molte alla fine non risultavano.

Ieri a Cabras erano al lavoro diverse squadre di operai per cercare di risolvere il prima possibile il disagio di tutte le famiglie che hanno segnalato il problema. Tuttavia, in molti casi il problema non è stato ancora risolto. «Non conosciamo la causa di questo guasto», ha spiegato ieri pomeriggio un operaio mentre sostituiva l'ennesimo contatore in una casa del centro, «ma una cosa del genere non era mai successa prima d'ora».

Intanto, nonostante le segnalazioni, molte famiglie sono ancora senza energia elettrica. A Cabras, ormai da mesi, i disagi sono all'ordine del giorno. Tante famiglie hanno dovuto acquistare nuovamente gli elettrodomestici a causa dei continui sbalzi di tensione. Ora però il problema inizia a diventare serio.

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