Vacanze finite per il Consiglio comunale che tornerà a riunirsi, dopo la lunga pausa estiva, il 17 settembre in seduta straordinaria pubblica, per proseguire eventualmente il 19 e il 24 in seconda convocazione.

Appuntamento ancora nella sala consiliare della Provincia (l’aula degli Evangelisti è ancora impraticabile), con un corposo ordine del giorno che alterna interpellanze, mozioni e interrogazioni della minoranza. Qualcuna arriva all’attenzione dell’assemblea civica un po’ fuori tempo limite, come quella sul trasporto notturno estivo verso la borgata marina di Torregrande, o sull’organizzazione della rassegna serale “Cinema all’aperto”.

Si parlerà anche dell’istituzione dei comitati di quartiere, della gestione delle alberature in città, della spiaggia disabili e dell’istituzione di un tavolo di coordinamento degli eventi sportivi, culturali e di spettacolo. Spazio anche all’interpellanza sulla situazione in cui versa la borgata di Torregrande, all’interrogazione sulle pagine social del Comune e alla mozione sull’istituzione di una comunità energetica regionale in Sardegna. Ultimo punto da esaminare, l’interpellanza dell’opposizione sul prolungato degrado di vico Arcais.

Resta da capire se prima di tornare in aula, il sindaco Massimiliano Sanna convocherà il tavolo politico sollecitato da Forza Italia per rivedere gli equilibri nel centrodestra, alla luce della mutata composizione del Consiglio. Il primo tentativo, a inizio agosto, si era risolto con un nulla di fatto. A gettare acqua sul fuoco era intervenuto anche il coordinatore regionale azzurro Pietro Pittalis, ma sotto la cenere ardono ancora i malumori.

