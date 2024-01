La corsa alla Regione dà il via ai primi cambi di casacca in Consiglio comunale a Oristano. Peppi Puddu, presidente dell'assemblea civica, aderisce ufficialmente all'Udc, non prima di aver lanciato una pesante stoccata a Fratelli d'Italia, il partito che lo ha "scaricato" a poche ore dalla presentazione delle liste. «Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io», ha dichiarato annunciando il suo addio nell'aula degli Evangelisti.

Tra i banchi della minoranza nasce, invece, Alternativa sarda democratica Progetto Sardegna che raggruppa i due ex democratici Maria Obinu e Giuseppe Obinu, e l'esponente di Oristano Più Umberto Marcoli.

La seduta è stata sospesa a soli venti minuti dall'avvio: su richiesta del capogruppo di Sardegna al centro 20Venti è stata approvata con 12 voti favorevoli e 9 contrari la proposta di rinviare tutte le sedute del Consiglio a dopo le elezioni regionali.

