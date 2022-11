Entro fine settimana il sindaco Massimiliano Sanna nominerà il nuovo assessore ai Servizi sociali del Comune di Oristano.

«Incontrerò l'Udc tra domani e venerdì – assicura il primo cittadino che vuole arrivare alla prossima seduta del Consiglio, in programma lunedì, con la squadra di governo al completo –. Subito dopo convocherò il tavolo politico per chiudere anche la partita degli incarichi di sottogoverno".

Le prossime ore saranno decisive per superare la situazione di stallo che va avanti oramai da oltre tre settimane.

La delega ai Servizi sociali, in capo allo scudo crociato, è vacante dallo scorso 2 novembre, dopo le dimissioni dell'assessora Giovanna Bonaglini. L'Udc aveva subito indicato come sostituta l'ex consigliera dei Riformatori Carmen Murru, nome poco gradito al partito del primo cittadino. La mancata nomina aveva dato origine ad un duro scontro tra il sindaco e il gruppo centrista che aveva disertato la seduta di presentazione delle linee programmatiche, salvo poi presentarsi in Aula e votarle pochi giorni più tardi.

