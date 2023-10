Una serata musicale per raccogliere fondi da destinare alla manutenzione del giardino dell’Hospice.

La organizza il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano. L’appuntamento è per domenica, alle 18, al Coworking001 di via Vittorio Emanuele.

Ad animare la serata, intitolata “Diritti negati? Tanto l’aria s’adda cagnà” sarà la voce di Paolo Costa, accompagnato al violino da Diego Deiana e al clarinetto da Matteo Costa.

Tutte le risorse raccolte saranno utilizzate per rendere ancora più accogliente l’area verde dell’Hospice “Angela Nonnis”, struttura dedicata alle cure palliative. Il progetto, avviato lo scorso mese, è curato dallo studio Abeille Architettura e Paesaggio. Chiunque volesse sostenere l’iniziativa può prenotare la partecipazione contattando il Comitato per il diritto alla salute.

© Riproduzione riservata