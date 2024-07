Non per tutti la prima serata di “Shopping sotto le stelle”, fortunata manifestazione ideata da Confcommercio e realizzata con la collaborazione del Centro commerciale naturale Centro città e del Comune, ha avuto lo stesso gradevole sapore. Strade gremite per l'esordio delle notti bianche, ma anche multe e rimozioni forzate.

Come ogni anno, in occasione della rassegna che il martedì sera tiene le saracinesche dei negozi sollevate fino alla mezzanotte, le vie d’accesso al centro storico vengono chiuse al traffico dalle 20 e fino all’una. Nonostante la cartellonistica, i divieti sono sfuggiti a nove automobilisti che oltre al costo della rimozione, dovranno pagare una multa di 29,40 euro.

Serata amara anche per una pizzeria e due bar ai quali i vigili, impegnati in una serie di controlli, hanno contestato irregolarità nell’occupazione del suolo pubblico.

“La pizzeria era priva di autorizzazione - fa sapere il comandante Gianni Uras - mentre i due bar superavano (uno di dieci, l’altro di venti metri) lo spazio concesso per i tavolini all’aperto. Per loro la contravvenzione è di 173 euro. “I controlli - avvertono dal comando di via Carmine - andranno avanti nelle prossime settimane”.

