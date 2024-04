Martina Dell’Oro è la nuova consigliera di parità effettiva della Provincia. Trentadue anni, originaria di Lecco e residente a Cabras, prende il posto di Maria Obinu che aveva rassegnato le sue dimissioni lo scorso settembre.

È stata l’unica a proporsi per il ruolo quando a febbraio la dirigente del settore Affari generali, Anna Paola Iacuzzi, ha pubblicato l’avviso per la selezione. Il decreto di nomina è stato firmato dall’amministratore straordinario dell’Ente, Massimo Torrente alla luce «della specifica formazione in materia di lavoro femminile e parità di genere della candidata, consolidatasi anche nella sua esperienza lavorativa». Resta scoperto, al momento, l’incarico di supplente che, durante il mandato di Maria Obinu, era stato affidato a Sara Meli.

La consigliera di parità, figura istituita a livello nazionale, regionale e provinciale, svolge funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nell’ambito lavorativo. È un pubblico ufficiale e ha l’obbligo di segnalare all’Autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza. Martina Dell’Oro svolgerà la sua attività nell’ufficio al primo piano della sede della Provincia, in via Enrico Carboni.

