Zanzare già in gran numero e primi interventi per contenerle. A Oristano il Settore Ambiente della Provincia, su richiesta del Comune, ha disposto una disinfestazione mirata nel campo sportivo di San Nicola.

L’intervento è in programma per venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 6. L’operazione punta a ridurre la presenza degli insetti in un’area frequentata, dove la proliferazione è già evidente in questi giorni.

Durante la disinfestazione dovranno essere rispettate alcune precauzioni: evitare di circolare nella zona durante l’erogazione dell’insetticida, mettere al riparo piccoli animali domestici e oggetti utilizzati da bambini e adulti. È inoltre raccomandato non consumare frutta e ortaggi eventualmente contaminati per almeno sei giorni successivi al trattamento.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato a data da destinarsi.

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