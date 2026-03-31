La lotta alle erbacce riparte dai marciapiedi di Oristano. Domani prenderà il via il piano di diserbo su tutto il territorio, con un intervento progressivo che coinvolgerà anche le frazioni e punta a migliorare il decoro urbano dopo i mesi invernali. La prima fase, prevista tra aprile e maggio, sarà eseguita con modalità manuale e meccanica e prenderà il via nella zona sud della città, interessando in particolare le vie Laconi, Olbia, dei Mille e le aree limitrofe.

Da qui le operazioni si estenderanno gradualmente al resto dell’abitato, seguendo una programmazione consultabile sul sito istituzionale. A completare il ciclo, tra giugno e luglio, entreranno in campo gli interventi fitosanitari. L’obiettivo è quello di contenere in maniera più efficace e duratura la crescita delle infestanti, combinando diverse tecniche operative.

Il servizio sarà affidato alla ditta Ser.Co. di Iglesias. Durante le attività, i cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni operative che verranno via via aggiornate.

«Con l’avvio di questo nuovo ciclo di interventi confermiamo un modello organizzativo che ha già dimostrato la sua efficacia – dichiara l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – l’azione combinata tra diserbo meccanico e trattamenti fitosanitari ci consente di intervenire in maniera capillare e programmata su tutto il territorio, migliorando il decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici. Il nostro obiettivo è garantire una città più curata e vivibile, con interventi costanti e distribuiti nel tempo».

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