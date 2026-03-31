Oristano, lotta alle erbacce: al via il piano di diserboLa prima fase, prevista tra aprile e maggio, sarà eseguita con modalità manuale e meccanica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La lotta alle erbacce riparte dai marciapiedi di Oristano. Domani prenderà il via il piano di diserbo su tutto il territorio, con un intervento progressivo che coinvolgerà anche le frazioni e punta a migliorare il decoro urbano dopo i mesi invernali. La prima fase, prevista tra aprile e maggio, sarà eseguita con modalità manuale e meccanica e prenderà il via nella zona sud della città, interessando in particolare le vie Laconi, Olbia, dei Mille e le aree limitrofe.
Da qui le operazioni si estenderanno gradualmente al resto dell’abitato, seguendo una programmazione consultabile sul sito istituzionale. A completare il ciclo, tra giugno e luglio, entreranno in campo gli interventi fitosanitari. L’obiettivo è quello di contenere in maniera più efficace e duratura la crescita delle infestanti, combinando diverse tecniche operative.
Il servizio sarà affidato alla ditta Ser.Co. di Iglesias. Durante le attività, i cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni operative che verranno via via aggiornate.
«Con l’avvio di questo nuovo ciclo di interventi confermiamo un modello organizzativo che ha già dimostrato la sua efficacia – dichiara l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – l’azione combinata tra diserbo meccanico e trattamenti fitosanitari ci consente di intervenire in maniera capillare e programmata su tutto il territorio, migliorando il decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici. Il nostro obiettivo è garantire una città più curata e vivibile, con interventi costanti e distribuiti nel tempo».