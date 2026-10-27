Chiusa per bonifica. Anzi no. A poche ore dall’annuncio della chiusura, il Comune di Oristano cambia rotta sulla scuola primaria Sacro Cuore. L’ordinanza che prevedeva lo stop alle lezioni da domani, 28 ottobre, al 3 novembre è stata revocata, lasciando le famiglie alle prese con un nuovo, improvviso cambio di programma.

A far cambiare idea all’amministrazione sono state nuove criticità tecniche e organizzative emerse dopo il primo provvedimento. La modalità d’intervento prospettata dalla direzione dei lavori prevede infatti la rimozione integrale della copertura contenente amianto senza la contestuale posa delle nuove lastre. Una soluzione che lascerebbe temporaneamente l’edificio esposto alle intemperie, con il rischio di infiltrazioni e danni alla struttura. A complicare il quadro anche i ritardi nella fornitura dei materiali e le previsioni meteorologiche sfavorevoli.

Il settore Lavori pubblici e Manutenzioni ha quindi proposto di rivedere il programma, ritenendo non più giustificata la chiusura della scuola nelle nuove condizioni operative. La revoca, però, non cancella la bonifica: tempi e modalità degli interventi dovranno essere ridefiniti. Per ora, dunque, le lezioni proseguono regolarmente, mentre resta da capire quando partiranno i lavori sul tetto.

© Riproduzione riservata