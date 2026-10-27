Siris, sabato 31 ottobre la quinta tappa di "Sentieri D'Arci"Verranno esplorati la località di “Su Stabi Mannu” e il Nuraghe Inus, in chiusura di giornata una degustazione di prodotti tipici locali
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L’iniziativa “Sentieri D’Arci” arriva nel territorio di Siris e Masullas. Sabato 31 ottobre la quinta tappa del ciclo di appuntamenti che si propone di far scoprire ai visitatori il territorio del Monte Arci, valorizzando l’ambiente, con ricadute sociali ed economiche, attraverso un’azione coordinata che coinvolge le comunità locali.
Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Consorzio Parco Naturale Regionale del Monte Arci, Regione, Fondazione di Sardegna e Fondazione Parte Montis. Tra Siris e Masullas è previsto un itinerario che unisce la natura selvaggia delle pendici della montagna alle testimonianze della storia antica. Verranno esplorati la località di “Su Stabi Mannu”, grotta naturale tra il verde dei boschi, il Nuraghe Inus, situato in una posizione che domina la vallata, per poi concludere la giornata con la degustazione dei prodotti tipici locali. Un percorso di circa 9 chilometri, con un dislivello di 350 metri, di difficoltà medio-alta.
La partenza è prevista per le 9 (alle 8.30 il ritrovo). L’evento, su prenotazione obbligatoria entro giovedì 29 ottobre, prevede una quota di partecipazione di 10 euro. entro giovedì 29 ottobre (fino a esaurimento posti).