l’incidente
27 ottobre 2026 alle 13:53aggiornato il 27 ottobre 2026 alle 14:26
Oristano, operaio precipita da un ponteggio: è graveIl cinquantaseienne è stato trasferito con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari
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Incidente sul lavoro questa mattina a Oristano. Un operaio di 56 anni, residente in città, è caduto da un ponteggio ed è rimasto ferito.
Secondo la prima ricostruzione, l’uomo avrebbe fatto un volo di circa tre metri: un impatto al suolo piuttosto violento.
Subito soccorso, è stato trasferito con un elicottero dell’Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari.
Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri.
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