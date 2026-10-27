Incidente sul lavoro questa mattina a Oristano. Un operaio di 56 anni, residente in città, è caduto da un ponteggio ed è rimasto ferito. 

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo avrebbe fatto un volo di circa tre metri: un impatto al suolo piuttosto violento.

Oristano, i soccorsi all'operaio
Oristano, i soccorsi all'operaio

Oristano, i soccorsi all'operaio

Subito soccorso, è stato trasferito con un elicottero dell’Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri.  

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