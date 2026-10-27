Il Comune di Morgongiori, il CEAS “Monte Arci” e “C.A.S.A.” (Comunità Attiva per la Sostenibilità Ambientale), organizzano per lunedì 2 novembre un incontro pubblico dal titolo “Dagli allevamenti alla tavola”.

Nella sede del CEAS “Monte Arci” di Morgongiori, a partire dalle 17.30, l’incontro sul tema. Il primo intervento sarà “L’uso di animali rustici come valorizzazione dei territori marginali”, a cura del Dottor Nicola Sanna (Laureato in Agraria); a seguire, “Carne: qualità, origine e consumo consapevole. Conoscere il prodotto e leggere l’etichetta”, tenuto dalla Dottoressa Valentina Urpi (Nutrizionista). La partecipazione è aperta, per informazioni e prenotazioni si può contattare l’indirizzo striasrls@gmail.com.

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