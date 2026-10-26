Un passo decisivo verso la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Sorradile: la Giunta comunale guidata dal sindaco Giampaolo Loi ha dato il via libera al progetto esecutivo per gli interventi nelle Domus de Janas di Prunittu. L'intervento prevede un investimento complessivo di 200.000 euro, finanziato grazie ai fondi della Regione. Il quadro economico assegna 143.000 euro all'esecuzione delle opere e alla sicurezza, mentre le risorse rimanenti copriranno le spese tecniche, le indagini sul campo e il servizio di vigilanza e censimento archeologico. La progettazione è stata affidata all'architetto Roberto Virdis e ha già ottenuto i pareri favorevoli della Soprintendenza e del Servizio di Tutela del Paesaggio. Ora nel piccolo centro del Barigadu si spera in tempi celeri per avviare l’intervento dell’importante sito archeologico. In questi anni, infatti, si sta cercando di dare grande risalto al patrimonio archeologico che il territorio del Barigadu custodisce.

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