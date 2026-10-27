Il Comune di Oristano cerca un architetto da inserire nel Settore Sviluppo del Territorio. L’amministrazione ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di un funzionario tecnico a tempo pieno e determinato, per la durata di due anni. Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 6 novembre attraverso il portale InPA.

Per partecipare alla selezione è richiesta una laurea in Architettura, oltre all’abilitazione all’esercizio della professione. Sono ammessi anche i laureati in Ingegneria, purché abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nei settori della tutela del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio architettonico e culturale. Tra i requisiti figurano inoltre una buona conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Il concorso prevede una prova scritta, fissata per il 23 novembre alle 15 nella sala convegni dell’Hotel Mistral 2, e una prova orale, in programma il 26 novembre alle 9 nella Sala delle Cerimonie del Comune. Le prove verteranno, tra gli altri argomenti, sulla normativa urbanistica ed edilizia, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, sui procedimenti amministrativi e sull’ordinamento degli enti locali.

Il trattamento economico annuo previsto è di 25.114,11 euro, oltre alla tredicesima e alle altre indennità spettanti. La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online, con accesso tramite Spid, Cie o Cns.

© Riproduzione riservata