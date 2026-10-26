A Fordongianus l'Amministrazione di Fordongianus ha impresso una decisa accelerazione a una serie di interventi strategici, mettendo nel mirino opere pubbliche per un valore complessivo che supera gli 862 mila euro. Al centro della programmazione ci sono la riqualificazione urbana, il potenziamento dell'impiantistica sportiva, i servizi per la terza età e il miglioramento degli edifici scolastici. “Abbiamo dato indirizzi agli uffici per procedere con opere per noi molto importanti, per le quali ci siamo spesi anche in campagna elettorale Ora speriamo si possa procedere speditamente, in alcuni casi la burocrazia ha creato rallentamenti ma è stata necessaria”, spiega il primo cittadino Serafino Pischedda. La fetta più consistente delle risorse guarda da vicino la mobilità e la sicurezza delle strade. Da un lato c'è l'intervento di manutenzione straordinaria della viabilità per un importo di 300.000 euro (250.000 euro chiesti alla Regione e 50.000 euro di cofinanziamento comunale), destinato a via Tirso, via Rossini, via Marconi, via Risorgimento e vie limitrofe. Al momento il Comune è in graduatoria, ma non beneficiario: l’esecutivo ha però deciso di anticipare la progettazione per farsi trovare pronto. Ci sono poi i 42.000 euro per la sistemazione straordinaria di altri tratti stradali del centro abitato. Lavori che seguono i ripristini degli interventi di posizionamento della fibra ottica, concentrandosi sul recupero dell'asfalto ammalorato in via De Gasperi, in alcuni tratti di via Umberto I, via Pietro Pippia, vico Ipsitani I, vico Verdi e via Eleonora. “Grazie alla collaborazione con l’Anas – spiega Pischedda - il tratto dal ponte sino all’uscita del paese è già stato sistemato. Gli altri interventi dovrebbero avere tempi comunque rapidi”. Tra gli interventi più attesi quelli destinati al Centro Fitness, incompiuto da anni. “Stiamo per dare l’incarico per la verifica statica. Sfido chiunque a progettare nuovi interventi senza verificare dopo tanti anni la situazione, tanto più che c’erano stati dei contenziosi”, evidenzia Pischedda. Per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, sono stati stanziati 120.000 euro dal bilancio. L'intervento interesserà il campo di calcio a 5 all'interno del complesso sportivo delle scuole Elementari: prevista la posa di un nuovo impianto di irrigazione, la sostituzione del manto di gioco e lavori di messa in sicurezza. Sempre nell'ottica di migliorare i luoghi della comunità, attenziona anche ai più piccoli con gli interventi mirati alla climatizzazione delle aule scolastiche. Infine, sul fronte dei servizi sociali e dell'assistenza, il Comune punta ad avviare quanto prima la progettazione della struttura integrata per anziani, un'opera da 300.000 euro finanziata dalla Regione. “E’ una struttura da realizzare ex novo in località Sa Costa e sa murta, all’angolo tra via Fadda e via Umberto dove alcuni anni fa avviamo acquistato il terreno”, conclude il sindaco Con questo pacchetto di interventi, Fordongianus si candida dunque a rinnovare il proprio volto.

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