Si alza il sipario sulla sedicesima edizione di “Shopping sotto le stelle”. Da domani e fino al 27 agosto, ogni martedì il salotto cittadino si illuminerà con i negozi aperti sino a mezzanotte. E ogni settimana ci sarà un tema diverso; quello di domani è “Bubble Epoque” con l’esibizione di artisti in costumi ottocenteschi.

Come sempre le vie del centro storico saranno vietate al passaggio di auto e quelle che già si trovano parcheggiate lungo le strade verranno portate via dal carroatrezzi. A partire dalle 20 e fino all’una divieto di transito e sosta con rimozione in via Tirso, in piazza Roma, in via Diego Contini (tra via Benedetto Croce e piazza Roma), in via Tharros (da piazza Roma fino a via Grazia Deledda) e in piazza Corrias, vico e via Aquila. L’ordinanza dispone anche l’inversione del senso di marcia nella via Diego Contini, nel senso e tratto dalla via Benedetto Croce fino all’intersezione con la via Cagliari.

«Siamo lieti di annunciare che il numero delle adesioni è cresciuto rispetto alla passata edizione. Questo risultato ci rende felici, in quanto l’obiettivo della nostra associazione è valorizzare il commercio locale. Ringraziamo tutte le attività che hanno creduto e continuano a credere nella bontà della manifestazione», sottolinea la direttrice di Confcommercio, Sara Pintus.

«Shopping sotto le stelle negli anni è diventato un appuntamento atteso da tutti - ribadiscono il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore al Turismo, Luca Faedda - Oristano offre lo scenario del suo bellissimo centro storico e del suo ricco patrimonio storico e monumentale e tutti apprezziamo il piacere di scoprirlo semplicemente passeggiando nell’isola pedonale appositamente istituita nel centro cittadino».

