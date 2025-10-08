Ultimo giro di lavori nel cuore di Oristano. Il Comune è pronto a dare il via al cantiere in via Vittorio Emanuele II, nel tratto tra via Crispi e piazza Giovanni Paolo II: inizia dunque l'ultima fase del progetto di riqualificazione del centro storico, partito mesi fa e ormai vicino alla conclusione.

La strada resterà chiusa al traffico per consentire il rifacimento della pavimentazione in lastre di basalto e la sistemazione degli impianti di raccolta delle acque meteoriche. Vietata anche la sosta 24 ore su 24, ma sarà sempre garantito l’accesso pedonale a case e negozi. Per alleggerire la viabilità, viene introdotto il senso unico in via Crispi verso via Carmine, mentre resta il doppio senso in via Ciutadella de Menorca.

I lavori, slittati di qualche mese rispetto alle previsioni iniziali, dovrebbero chiudersi entro dicembre, in tempo per la Sartiglia. L’intervento porterà marciapiedi più ampi, sottoservizi rinnovati e una via Vittorio Emanuele finalmente all’altezza del suo ruolo di “asse identitario” del centro cittadino.

