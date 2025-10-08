Oristano, lavori in via Vittorio Emanuele: riqualificazione del centro storico alle battute finaliGli interventi, slittati di qualche mese rispetto alle previsioni iniziali, dovrebbero chiudersi entro dicembre in tempo per la Sartiglia
Ultimo giro di lavori nel cuore di Oristano. Il Comune è pronto a dare il via al cantiere in via Vittorio Emanuele II, nel tratto tra via Crispi e piazza Giovanni Paolo II: inizia dunque l'ultima fase del progetto di riqualificazione del centro storico, partito mesi fa e ormai vicino alla conclusione.
La strada resterà chiusa al traffico per consentire il rifacimento della pavimentazione in lastre di basalto e la sistemazione degli impianti di raccolta delle acque meteoriche. Vietata anche la sosta 24 ore su 24, ma sarà sempre garantito l’accesso pedonale a case e negozi. Per alleggerire la viabilità, viene introdotto il senso unico in via Crispi verso via Carmine, mentre resta il doppio senso in via Ciutadella de Menorca.
I lavori, slittati di qualche mese rispetto alle previsioni iniziali, dovrebbero chiudersi entro dicembre, in tempo per la Sartiglia. L’intervento porterà marciapiedi più ampi, sottoservizi rinnovati e una via Vittorio Emanuele finalmente all’altezza del suo ruolo di “asse identitario” del centro cittadino.