Sono 1500 i pass rilasciati dal Comune di Oristano a residenti e non per circolare e sostare nelle strade a traffico limitato (ztl) istituite 17 anni fa dall’allora amministrazione del sindaco Tonino Barberio. Troppi, secondo i residenti.

I cartelli piazzati ai varchi di ingresso e di uscita di fatto in tutti questi anni sono stati totalmente disattesi finché un mese fa la Polizia municipale è intervenuta sanzionando oltre 50 automobilisti.

Le contravvenzioni per violazioni al codice della strada fino al 22 giugno 2023 elevate dai vigili urbani hanno portato alle casse comunali 538mila euro a fronte dei 486mila di tutto il semestre 2022. E quasi 40mila euro sono arrivate dalle infrazioni relative alla ztl.

L’assessore alla Mobilità Ivano Cuccu, però, sulla chiusura al traffico del centro storico non torna indietro: «Procederemo a un esame per verificare la permanenza o meno dei requisiti che avevano portato all’autorizzazione. Stabiliremo quanti pass assegnare a famiglia residente, che secondo gli ultimi datti non superano quota 400, con le deroghe previste dalla legge per le organizzazioni di volontariato e assistenza. Incontrerò cittadini e organizzazioni per verificare gli orari e altri dettagli per partire sistemando le telecamere in entrata e in uscita», spiega l’assessore.

Si va dunque avanti ma le polemiche, rinfocolate anche dalle multe di quest’ultimo mese, non mancano.



