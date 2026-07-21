Da domani, 22 luglio al 12 agosto 2026, il Sentiero dell’Arte, al Centro Commerciale Le Botti di Arborea, ospita “Percorsi d'Arte”, un’esposizione che si sviluppa in due tappe e che mette in dialogo esperienze e generazioni diverse, unite dalla stessa passione per la pittura.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 22 luglio, alle ore 18.00, con l’inaugurazione della mostra conclusiva del primo percorso formativo promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco di Arborea. Un traguardo importante per gli allievi che hanno partecipato al corso, i cui lavori raccontano un cammino fatto di osservazione, tecnica, creatività e scoperta. «Vedere crescere chi si avvicina per la prima volta alla pittura è sempre un'emozione unica», racconta la pittrice Lisa Carta, che ha seguito da vicino il percorso degli allievi. «Questa mostra non è solo un saggio finale, ma la testimonianza di un percorso vero, fatto di prove, errori, piccole conquiste quotidiane. Ogni opera esposta racconta la strada che ognuno di loro ha scelto di percorrere, con la propria sensibilità e il proprio sguardo». Anche Marta Panzica, della Commissione Cultura della Pro Loco, sottolinea il valore formativo e umano dell’iniziativa: «Quello che rende speciale questo progetto è la libertà che è stata lasciata a ciascun allievo di trovare il proprio linguaggio. Non abbiamo lavorato per uniformare uno stile, ma per accompagnare ognuno nella scoperta della propria voce artistica. I risultati che vedremo in mostra sono la prova che questo approccio funziona».

Il percorso espositivo non si esaurisce con l’inaugurazione. Da sabato 25 luglio, a partire dalle ore 10.30, la mostra si arricchisce con le opere di Lisa Carta, Giovanna Cherchi, Teresina Podda ed Elisabetta Sirigu, che affiancano ai lavori degli allievi le proprie esperienze artistiche, ampliando il dialogo tra approcci e sensibilità differenti. A fare da cornice a tutta l’iniziativa è il presidente della Pro Loco di Arborea, Paolo Sanneris, che ne evidenzia il significato per il territorio: «Con “Percorsi d’Arte” la Pro Loco conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura e la creatività ad Arborea. Investire nella formazione artistica significa dare alla nostra comunità strumenti nuovi per esprimersi e per guardare il territorio con occhi diversi. Questa mostra è un importante risultato di un progetto che vogliamo continuare a far crescere negli anni. Il 26 settembre, infatti, abbiamo in programma una festa per i bambini, durante la quale verranno proposti i laboratori di Pittura, Teatro e Fotografia per il prossimo anno scolastico».

La mostra “Percorsi d'Arte” sarà visitabile fino al 12 agosto 2026, durante gli orari di apertura dello studio, presso Il Sentiero dell’Arte, al piano superiore del Centro Commerciale Le Botti di Arborea. L’ingresso è libero.

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